Publicado 07/04/2022 15:59

Rio - O clima no Corinthians está quente após a eliminação no Paulistão e a derrota na estreia da Libertadores. A esposa do goleiro Cássio relatou ameaças de morte supostamente feitas por um torcedor alvinegro nesta quinta-feira. O ídolo do Timão compareceu uma delegacia na tarde desta quinta-feira para registrar um Boletim de Ocorrência.

O perfil ameaçador é identificado como $heik Caçador. As ameaçadas foram feitas por uma conta no WhatsApp, com áudios e fotos. Em uma das imagens, aparecem um revólver e balas em cima de uma camisa do Corinthians. Segundo a mulher do goleiro, Cássio está "arrasado".



Nos áudios, o goleiro e sua esposa são xingados. O autor das ameaças diz que vai encontrar os dois caso o jogador não peça para sair do Corinthians. "É questão de tempo. Não sei o que a gente vai fazer, matar eu não sei, mas vamos achar e esculachar. E pode dizer que estamos fechados com o português (o técnico Vítor Pereira), entendeu? Não com vagabundo paneleiro. O recado vale para todos", diz o autor.



Cássio é considerado um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Ele já conquistou títulos do Mundial, da Libertadores, do Brasileirão e do Paulista pelo clube. Durante a manhã desta quinta-feira, torcedores organizados do clube foram ao CT do clube paulista. O grupo era formado por 14 homens e foi autorizado a ingressar no local. Eles conversaram com alguns dos jogadores mais experientes do elenco e fizeram cobranças a eles.



Além disso, participaram da conversa o técnico Vítor Pereira, o presidente Duilio Monteiro Alves e os dirigentes responsáveis pelo futebol, Roberto de Andrade e Alessandro. Neste papo, foi manifestado apoio ao treinador. O Timão estreia pelo Brasileiro neste domingo contra o Botafogo, no Nilton Santos.