Publicado 07/04/2022 16:31

Rio - Após transmitir as duas últimas edições do Campeonato Carioca, a Record deseja renovar os direitos da competição. Com o entendimento de que o torneio se valorizou, a emissora de Edir Macedo quer seguir com exclusividade na TV aberta, porém, o Flamengo seria um empecilho para o acordo em bloco. As informações são do portal "UOL".

De acordo com informações do site, existe o entendimento no Rubro-Negro de gerar mais valor que os demais e a intenção de turbinar mais a FlaTV. A Record comemorou a audiência na decisão, que teve pico de 30 pontos e share de 42%, alcançando o maior desempenho do Estadual neste ano. A Globo ficou com 14,3 pontos de média no mesmo período.

Apesar da exclusividade na TV aberta, a Record não foi a única a transmitir a competição. A emissora pagou R$ 15 milhões para a transmissão. Houve ainda a distribuição de pay-per-view e a entrada de plataformas de streaming no Twitch com os influenciadores Casimiro e Gaulês.

Segundo o site, o título do Fluminense teria sido visto como positivo para o mercado em relação ao valor do Campeonato Carioca, já que impediu o tetra do Flamengo e com isso deu ar de maior equilíbrio ao torneio que vinha sendo dominado pelo Rubro-Negro.