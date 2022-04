Matheus Alessandro em ação pelo Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 07/04/2022 20:54

Rio - Prestes a estrear na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta acertou com mais um reforço para a sequência desta temporada. O nome da vez é o atacante Matheus Alessandro, ex-jogador do Fluminense, que disputou o Carioca pelo Boavista. A informação é do portal "GE".

O nome do atacante foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quinta-feira, dando a possibilidade para o jogador estar à disposição do técnico Hélio dos Anjos para a estreia da Série B. A última partida de Matheus Alessandro foi em 12 de março, contra o Fluminense.

Com apenas um gol em toda carreira profissional, o jogador de 25 anos disputou 10 jogos, mas passou em branco no Campeonato Carioca. O contrato de Matheus Alessandro era apenas até o fim do Estadual.