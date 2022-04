Tite marcando presença em sorteio da Copa do Mundo - AFP

Publicado 07/04/2022 13:49

Rio - O atacante Gabigol, de 25 anos, é ídolo dos torcedores do Flamengo. No Rubro-Negro, ele viveu o melhor momento da sua carreira e voltou a ser convocado para a seleção brasileira. Porém, a sua presença na Copa do Mundo de 2022 não é certa. Tite revelou com que o centroavante rubro-negro concorre por uma vaga.

"Vamos reunindo pontos, eles vão competindo de uma forma leal. É, sim, competição. Não adianta eu falar: o Gabriel Jesus, o Richarlison, o Firmino, o Gabriel Barbosa, o Antony, o Raphinha... Eles estão competindo entre eles, claro que estão competindo. A diferença é estar competindo de uma forma leal", afirmou em entrevista à ESPN.

Dos jogadores convocados recentemente para o ataque, Tite acabou não citando Matheus Cunha, Neymar e Vinicius Junior. O craque do PSG, mesmo não vivendo um grande momento, está garantido no Mundial e ainda é considerado a grande estrela da Seleção. O jogador do Real Madrid também vive grande fase e dificilmente ficará de fora. Matheus Cunha é o jogador mais de área que vem sendo convocado por Tite.

No Flamengo, Gabigol vive um momento não tão bom nas últimas partidas. Com o rendimento abaixo do comum, o jogador precisa recuperar o nível elevado para confirmar sua participação na Copa do Mundo de 2022.