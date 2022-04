Publicado 15/04/2022 13:30

A Comissão Disciplinar da LFP (Liga de Futebol Profissional da França) suspendeu Neymar por um jogo por causa do terceiro cartão amarelo nas últimas 10 partidas em competições francesas. Entretanto, o brasileiro do PSG só cumprirá a pena na outra rodada e poderá enfrentar o Olympique de Marselha, neste domingo.



Ao contrário de outros países, na França não há a suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. É a Comissão Disciplinar que confirma quando a pena deve ser cumprida. No caso de Neymar, será a partir de 19 de abril. Com isso, o jogador deve desfalcar o PSG contra o Angers.



Com as duas mãos na taça, o PSG tem 71 pontos em 31 rodadas, enquanto o Olympique de Marselha está em segundo com 59.