Técnico Pep GuardiolaFoto: Divulgação/AFP

Publicado 23/04/2022 17:31

Rio - O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, comentou sobre a possível saída do atacante Gabriel Jesus. Nos últimos dias, o jogador de 24 anos recebeu sondagens do Barcelona, da Espanha e Arsenal, seu rival na Premier League. Em dado momento da entrevista coletiva, o treinador espanhol foi questionado se o estilo de jogo do atleta era parecido com Romário ou Stoitchkov.

"Romário foi único na história do futebol. A qualidade dentro da área, da pequena área, a velocidade, a calma… Romário podia tomar um café ali, sabe? Depois de tomá-lo, driblava dois adversários e guardava a bola dentro das redes", afirmou Guardiola.

Apesar das sondagens ao atacante brasileiro, Guardiola desconversou sobre a situação de Gabriel Jesus e preferiu não cravar sobre a sua permanência no Manchester City para a próxima temporada.

"Quero dizer uma coisa, Gabriel é nosso jogador. Não sei o que vai acontecer, mas ele é um jogador do Manchester City. O que fizemos nesta temporada fizemos com Gabriel, Gabriel é um dos melhores. Mas todo jogador fica feliz aqui quando joga o tempo todo 90 minutos em cada jogo", destacou Guardiola.

"Talvez no final da temporada ele diga: ‘Não, eu não quero assinar o contrato’, (ou) o convençamos a ficar, talvez ele decida: ‘Quero mais minutos, quero sair’. Ninguém sabe. Agora eu não me importo. Quero foco, temos sete jogos restantes, potencialmente oito jogos, temos menos de um mês, só isso", completou.