Torcedor do Boca Juniors imita macaco na direção da torcida do Corinthians - Reprodução de vídeo

Torcedor do Boca Juniors imita macaco na direção da torcida do CorinthiansReprodução de vídeo

Publicado 27/04/2022 14:18

Flagrado imitando um macaco na arquibancada em direção à torcida do Corinthians, Leonardo Ponzo, torcedor do Boca Juniors, pagou fiança de R$ 3 mil na manhã desta quarta-feira e retornou para a Argentina. Ele estava detido desde a noite de terça.



Avisados por corintianos, que gravaram vídeos do ato racista, policiais militares foram até Ponzo no intervalo e o retiraram da arquibancada da Neo Química Arena. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), no centro de São Paulo.



Acompanhado de funcionários do consulado argentino, o torcedor do Boca Juniors foi liberado ao pagar a fiança, mas responderá pelo crime de injúria racial (artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal brasileiro), que prevê prisão de um a três anos, além de multa.

Em suas redes sociais, o Corinthians, que venceu o Boca por 2 a 0 pela Libertadores, disse que "repudia todo e qualquer ato de racismo e discriminação e agradece à Polícia Militar pela eficiência no apoio prestado. Esse fato só reforça a importância de nossa luta por um futebol sem ódio."



No mesmo tom, o Boca Juniors também repudiou o racismo via redes sociais. "O Clube Atlético Boca Juniors expressa seu absoluto repúdio aos gestos racistas e xenófobos de um torcedor para os simpatizantes do Corinthians. Na próxima reunião da Comissão Diretiva se analisarão as medidas a implementar e as possíveis sanções a aplicar."