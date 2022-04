Paulo André - Reprodução / Globoplay

Publicado 27/04/2022 14:00

Rio - Após se sagrar como vice-campeão do 'BBB 22', Paulo André Camilo está próximo de voltar aos treinos e, consequentemente, às competições de atletismo. Em entrevista ao "Encontro", Carlos Camilo, pai e técnico do brother, afirmou que quer o retorno o mais rápido possível.

"Vai depender muito da agenda dele, eu quero [que ele volte a treinar] amanhã. Mas conversei hoje de manhã com ele, estava no estúdio gravando. Então não sei. Vai depender muito dele", afirmou.

"A nossa intenção é que ele estabilize sua carreira, tanto fora como dentro do atletismo, e ajudar outras crianças no projeto de esporte. Após esse programa, a gente vai conversar e investir na associação para que os meninos, que se espelham nele, sejam igual a ele ou melhor", completou.

Paulo André conquistou o segundo lugar no reality, com 29,91% dos votos. O campeão foi o ator Arthur Aguiar, com 68,96%. Douglas Silva completou o pódio e garantiu a terceira colocação, com 1,13%.