Publicado 27/04/2022 13:48 | Atualizado 27/04/2022 13:49

Rio - Mbappé ainda não bateu o martelo sobre seu futuro! O atacante ainda não acertou sua renovação com o Paris Saint-Germain e também não fechou com outro clube. De acordo com o jornal ‘The Telegraph’, houve uma reunião positiva com representantes do clube e a família do jogador sobre a renovação.



Ainda de acordo com o jornal inglês, a mãe de Mbappé gostou da proposta do Paris Saint-Germain, que teria oferecido um contrato por mais dois anos, mas com cláusula de rescisão ao fim da próxima temporada. Além disso, o clube está disposto a pagar 50 milhões de euros por cada uma dessas duas temporadas e mais um bônus pela renovação.

Caso não acerte a renovação de contrato, o possível destino de Mbappé seria o Real Madrid. Os merengues têm interesse em contar com o jogador e seguem acompanhando toda sua situação com o clube francês.

Mbappé é destaque da equipe do PSG, que conta com Neymar e Messi. O francês soma 33 gols e 22 assistências em 42 jogos na temporada.