Jorge jesus deixou o Benfica no fim de dezembro de 2021 - Arquivo / Agencia O Dia

Jorge jesus deixou o Benfica no fim de dezembro de 2021 Arquivo / Agencia O Dia

Publicado 27/04/2022 11:37

Sem clube desde que foi demitido do Benfica, no fim de dezembro, Jorge Jesus desembarcou no Rio de Janeiro nesta quarta-feira. O ex-treinador do Flamengo, entretanto, garantiu que sua viagem não é para assunto profissional.

"Hoje sou turista, não treinador. Por dez dias sou turista", avisou no desembarque à jornalista Raisa Simplicio.



Ao chegar no Aeroporto do Galeão, Jorge Jesus foi recepcionado por alguns torcedores do Flamengo e por um sósia. Nas últimas semanas, alguns rubro-negros chegaram a tentar organizar na chegada uma grande festa para o treinador, campeão da Libertadores pelo clube em 2019, o que não se concretizou.



Jesus busca um novo clube. Ele chegou a ser sondado por Atlético-MG no início do ano, mas recentemente tem sido apontado para assumir o Fenerbahçe, da Turquia.