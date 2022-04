Torcedores do Vasco em São Januário - Matheus Lima/C.R. Vasco da Gama

Torcedores do Vasco em São JanuárioMatheus Lima/C.R. Vasco da Gama

Publicado 27/04/2022 11:00

Rio - Na noite desta terça-feira, Pedrinho, ex-jogador e atual comentarista do SporTV, listou todas as lesões que teve durante a carreira - na lista, ele também colocou a depressão profunda. Na publicação, ele escreveu sobre como conseguiu superar todas e avisou que falará sobre o tema "de uma forma muito especial (...), principalmente sobre a depressão". Abaixo, veja o post de Pedrinho:



"Minhas lesões!!!

ARTROSCOPIA ..

FRATURA DA TÍBIA E RUPTURA DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR(joelho direito)…

NOVAMENTE RUPTURA DO LIGAMENTO ANTERIOR DO JOELHO DIREITO…

RUPTURA TOTAL DO MÚSCULO POSTERIOR DA COXA DIREITA…

RUPTURA DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (joelho esquerdo)…

RETIRADA DE UM NERVO QUE AUMENTOU DE TAMANHO (joelho esquerdo)..

MAIS DE 10 LESÕES MUSCULARES…

FRATURA DA FACE….

DEPRESSÃO PROFUNDA…..

Motivação não!!!

Disciplina sim!!!!

Passei por isso tudo…..

Pensei em desistir muitas vezes….

Mas acordava e ia fazer o que tinha que fazer….

Fiz mais do que prometi…

Fui além do meu limite…..

Olho pra trás com orgulho que não deixei de fazer nada, muito pelo contrário…Paguei pelo excesso…

Treinei mais do que era pra treinar..

AINDA FALAREI DE UMA FORMA MUITO ESPECIAL SOBRE ISSO TUDO,PRINCIPALMENTE SOBRE A DEPRESSÃO!!!"

Cria das categorias de base do Vasco, Pedrinho também soma passagens por Palmeiras, Fluminense, Santos, Figueirense e Olaria. Na carreira, ele conquistou a Libertadores, a Copa Mercosul, o Brasileirão (duas vezes), a Série B do Brasileirão e a Copa Rio sub-17.