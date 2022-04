Vinicius Junior - AFP

Publicado 27/04/2022 13:03

Rio - Vinicius Junior está em alta no futebol europeu. Vivendo grande momento pelo Real Madrid, o brasileiro fez um belíssimo gol na derrota da equipe espanhola pelo primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões contra o Manchester City. O feito foi destacado pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo".

O golaço foi destaque da imprensa esportiva no mundo todo. A reação de Pep Guardiola, técnico da equipe inglesa, também foi destacada pela publicação espanhola. "Guardiola levou as mãos à cabeça com a artimanha de Vinicius, para depois se ajoelhar e ver o gol do brasileiro. Logo em seguida, foi até o quarto árbitro reivindicando uma ação antes do gol de Vinicius. Ele já havia feito isso pouco antes do gol, o que lhe rendeu um cartão amarelo do árbitro e parece que depois do gol de Vinicius, ele continuou com os protestos."

Com a derrota por 4 a 3, o Real Madrid precisará vencer o City por dois gols de diferença para voltar a disputar uma final de Liga dos Campeões. Caso vença por um gol de diferença na Espanha, a disputa terá prorrogação e posteriormente se nada for decidido: penalidades. Em caso de empate ou vitória dos ingleses, a equipe de Guardiola irá disputar sua segunda final seguida de Liga dos Campeões.