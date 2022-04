Felipão - Lucas Uebel/Gremio FBPA

Publicado 27/04/2022 16:00

Rio - Após passar um período em Portugal, Luiz Felipe Scolari está de volta ao Brasil. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o pentacampeão pode analisar novamente um convite para assumir uma função no futebol do Athletico-PR, algo semelhante ao que Paulo Autuori fazia no clube.

Além do Furacão, Felipão recebeu consultas de seleções da América do Sul e da África e de um clube da Espanha. Porém, esses convites seriam para dirigir como técnico. Aos 73 anos, o pentacampeão mundial parece mais disposto a assumir uma nova função.

De acordo com informações do portal "globoesporte.com', Felipão recusou o primeiro convite do Furacão, mas as portas ficaram abertas para uma nova conversa no seu retorno ao Brasil. Scolari quer e vai escutar projetos ambiciosos de dentro e de fora do país. O pentacampeão tem um excelente relacionamento com Petraglia e também com o CEO, Alexandre Mattos, e já conhece toda estrutura do Furacão.