Neymar - atacante da Seleção Brasileira e do PSG, da FrançaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/04/2022 14:31

Rio - O Brasil conheceu na última terça-feira o campeão do BBB 22. Arthur Aguiar foi o grande vencedor do programa, que também teve Douglas Silva e Paulo André na final. Torcedor declarado de PA, Neymar disse ter se emocionado com o discurso de Tadeu Schmidt para o velocista.



- Vi a final do BBB hoje de manhã e confesso que quando o Tadeu fez o discurso e falou “é impossível não reconhecer o sacrifício que você fez, para um atleta de ponta ficar afastado…” eu fui aos prantos junto com o PA - escreveu Neymar nas redes sociais.

O atacante brasileiro do Paris Saint-Germain ainda ter se emocionado com os olhos marejados e fala embargada do apresentador: - Quem não se emocionou ou não se arrepiou com o Tadeu cheio de lágrimas nos olhos… boa pessoa não é - completou o jogador.