Denílson critica atitude de Gabigol após discutir com Felipão

Publicado 27/04/2022 15:00

Rio - O Boca Juniors é um dos maiores clubes da América do Sul e um dos principais vencedores da Libertadores. Porém, a qualidade atual do elenco não agradou muito Denilson. O ex-jogador do Flamengo afirmou que se a equipe de Bueno Aires jogasse a Série A sua luta seria na parte baixa da tabela.

"Por mais que seja um Boca Juniors bem ruim, para não falar péssimo, me arrisco a dizer que em um Campeonato Brasileiro, o time de ontem [Boca Juniors] lutaria para não cair, porque é muito fraco. Impressionante a queda de rendimento", disse.

Pela Libertadores, o Corinthians derrotou o Boca Juniors por 2 a 0 na última terça-feira em São Paulo. Na opinião do comentarista da Band, o clube argentino corre risco de eliminação na fase de grupos.

"Boca, nesse grupo, vai começar a se preocupar porque perdeu para o Cali, sofreu para ganhar do Always Ready, em casa, e não jogou bem contra o Corinthians. Daqui a pouco quem pode rodar nesse grupo, dependendo, do resultado entre Always Ready e Cali, pode ser até o Boca", disse.