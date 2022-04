Torcedor do Boca Juniors imita macaco na direção da torcida do Corinthians - Reprodução de vídeo

Publicado 27/04/2022 15:48

Rio - O torcedor do Boca Juniors Leonardo Ponzo, preso por racismo e solto após pagar fiança, voltou a ter atos preconceituosos ,menos de 24 horas após ser solto. Em uma publicação nas redes sociais, o argentino debochou da pena e disse: "Aqui nada aconteceu", além de por um emoji de um macaco. Confira a publicação:

Relembre o caso:

Leonardo Ponzo foi flagrado imitando um macaco em direção à torcida do Corinthians. O argentino foi avistado por corintianos, que gravaram vídeos do ato racista. Policiais militares foram até Ponzo no intervalo e o retiraram da arquibancada da Neo Química Arena. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), no centro de São Paulo.

Acompanhado de funcionários do consulado argentino, o torcedor do Boca Juniors foi liberado ao pagar a fiança, mas responderá pelo crime de injúria racial (artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal brasileiro), que prevê prisão de um a três anos, além de multa.