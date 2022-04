Icardi e Wanda Nara - Reprodução

Publicado 27/04/2022 18:18

Rio - Mauro Icardi teve uma saída conturbada da Inter de Milão em 2019. O atacante se transferiu ao PSG depois de ter perdido a braçadeira de capitão para o goleiro Handanovic e a camisa nove para o recém-contratado Romelu Lukaku.



Wanda Nara, mulher e agente do jogador argentino, compareceu nesta quarta-feira em tribunal num caso contra o jornalista Fabrizio Corona e revelou o verdadeiro motivo para a saída de Icardi da Inter: um suposto caso de traição que envolveu o meio-campista croata Marcelo Brozovic.



"Nunca tive qualquer tipo de relação com o Brozovic. Somos uma família normal e essa história acabou por nos trazer vários problemas. Os nossos filhos foram alvos de bullying na escola e o Mauro teve de mudar de clube”, explicou ao juiz.

Vale lembrar que este não é o primeiro caso de traição entre jogadores no qual Wanda Nara se vê envolvida. A relação com Mauro Icardi começou quando a empresária ainda estava casada com Maxi López, então colega do atacante argentino na Sampdoria.