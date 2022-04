Mané marcou o segundo gol do Liverpool nos 2 a 0 sobre o Villarreal - Oli SCARFF / AFP

Publicado 27/04/2022 18:13 | Atualizado 27/04/2022 18:16

O Liverpool está muito perto de alcançar a décima final da Liga dos Campeões. Em grande atuação, o time de Jurgen Klopp dominou o Villarreal e venceu na Inglaterra com autoridade por 2 a 0, gols de Estupiñan, contra, e Mané. Aos espanhóis, resta tentar mais uma virada histórica, assim como fez contra o Bayern de Munique, nas quartas. Só que os ingleses estão com 100% de aproveitamento como visitantes na competição.

Em casa, o Liverpool foi dono de todo o jogo e pressionou do início ao fim um acuado Villarreal que mal chegou ao ataque e só finalizou uma vez. Apesar do amplo domínio, os Reds saíram do primeiro tempo no 0 a 0, mesmo com várias chances criadas: Thiago chutou na trave, Mané cabeceou sozinho na pequena área para fora, Salah mandou rente à trave e Luis Díaz parou em Rulli.



O rolo compressor do Liverpool surtiu efeito no segundo tempo, só que precisou da sorte inicialmente. Isso porque o gol, aos sete, surgiu de um cruzamento de Henderson que desviou em Estupiñan, enganando o goleiro e fazendo a bola entrar. Dois minutos depois, os ingleses ampliaram com Mané tocando na saída de Rulli após passe de Salah.



Na cordas, o Villarreal, que não conseguiu encaixar os contra-ataques, teve que se contentar em segurar o Liverpool para o confronto não acabar na ida. Isso porque os Reds seguiram com o mesmo ritmo, criando chances, mas sem conseguir ampliar a vantagem.



Agora, as duas equipes voltam a se encontrar na terça-feira, dia 3, na Espanha. O Liverpool pode até perder por um gol de diferença que vai à final da Liga dos Campeões. Ao Villarreal, resta tentar vencer por dois para levar para a prorrogação ou por três para chegar à inédita decisão.