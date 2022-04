UEFA - Reprodução/EFE

Publicado 27/04/2022 16:46

Rio - O confronto válido pelo jogo de ida da semifinal da Champions League pode ser alterado a partir da temporada 2024/25. De acordo com o jornal britânico "The Times", a Uefa e a Associação dos Clubes Europeus (ECA) planejam que a reta final do torneio seja disputada em uma sede única, com as partidas decisivas em apenas um jogo.

Desde 2020, a ideia é bem vista pela entidade e por clubes, quando a fase final da Champions League foi disputada em Lisboa, em Portugal. Na ocasião, ocorreu após a paralisação causada pela pandemia do coronavírus. Na época, as quartas de final, semi e final foram realizadas na capital portuguesa.

No entanto, nenhuma decisão foi tomada e, caso seja aprovada, precisará do apoio das ligas nacionais. O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, e o mandatário da ECA, Nasser Al-Khelaifi, que também é presidente do PSG, em entrevista ao "The Times", foram favoráveis à mudança.

Por outro lado, a decisão movimentou opiniões contrárias na Uefa. A mudança teria início com o novo formato da Liga dos Campeões, em 2024/25. Com aprovação concedida há um ano, a nova Champions League terá 36 clubes e uma fase inicial com 10 jogos, em vez de seis como é atualmente.