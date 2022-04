Zagueiro alemão que esteve no 7 a 1 de 2014 perde mais de R$ 5 milhões em roubo - Foto: Jose Jordan/AFP

Zagueiro alemão que esteve no 7 a 1 de 2014 perde mais de R$ 5 milhões em rouboFoto: Jose Jordan/AFP

Publicado 27/04/2022 16:10

Rio - O zagueiro Shkodran Mustafi, de 30 anos, do Levante, da Espanha, teve o seu chalé assaltado no último domingo (24) enquanto ele estava presente no local. Na ocasião, três homens encapuzados entraram no imóvel e roubaram cerca de R$ 5,2 milhões em dinheiro, joias, bolsas, relógios e outros pertences.

Por cerca de meia hora, os assaltantes agiram sem chamar a atenção de Mustafi, que estava em outro andar, e percebeu a presença um pouco antes deles fugirem, segundo o jornal "Levante". O zagueiro está no clube espanhol desde 2021 e fez parte da campanha da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, onde atuou na vitória por 7 a 1 sobre o Brasil.

Ainda de acordo com o periódico, os três homens invadiram o terreno pelo campo de golfe e entraram pela janela de uma das varandas. A Guarda Civil ainda tenta localizar e identificar os responsáveis pelo roubo. Além disso, as autoridades procuram saber se os assaltantes fazem parte de uma organização criminosa, devido ao chalé estar localizado no município de Bétera, bastante conhecida por ter casas luxuosas.