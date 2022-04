Evra fez história no Manchester United - AFP

Evra fez história no Manchester UnitedAFP

Publicado 27/04/2022 18:01

Rio - O ex-jogador francês Patrick Evra, ídolo do Manchester United, da Inglaterra, admitiu em entrevista ao "Freeze the Fear", da BBC, que precisou vender drogas e comer lixo durante a infância.

"Fiz três coisas antes de jogar futebol: vendi drogas, pedi dinheiro na rua na frente de uma loja e trabalhei em uma loja de televisões. Uma não é verdade? Eu não vendi televisões. As outras duas são verdade. Eu tinha uns 13 anos", disse Patrick Evra à 'BBC'.

"Quando meu pai foi embora, foi um caos. [Eu e meus irmãos] implorávamos na frente das lojas, isso para mim era normal", completou.

Em dado momento da entrevista, Evra afirmou que, para se alimentar, às vezes pegava lanches do MC Donald's que os funcionários jogavam no lixo. "Às vezes, à meia-noite, quando [os funcionários] jogavam todos os Big Macs frios fora, íamos para a lixeira e comíamos todos". Além disso, o ex-jogador francês comentou também sobre o abuso sexual que sofreu do próprio pai.

"Ser abusado sexualmente aos 13 anos teve um impacto enorme na minha vida. Você sente apenas vergonha de ti mesmo. Quando não confia na autoridade - ele era o meu diretor da escola - você simplesmente não confia em mais ninguém", disse Patrick Evra.

Com a camisa do Manchester United, Patrick Evra foi companheiro de Cristiano Ronaldo na primeira passagem pelo clube inglês. Além disso, conquistou diversos títulos, entre eles a Champions League (2008/09), Mundial de Clubes (2009), cinco Premier League e três taças da Copa Inglaterra.