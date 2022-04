Adriana Behar é a convidada do 'Grande Círculo' - Foto: Divulgação/COB

Publicado 27/04/2022 17:01

Rio - A carioca Adriana Behar escreveu o seu nome na história do esporte brasileiro. Ao lado da parceira Shelda, formou uma das duplas mais vitoriosas do vôlei de praia, conquistando duas medalhas olímpicas de prata: nos Jogos de Sydney, em 2000; e em Atenas, quatro anos depois.

Após a aposentadoria das areias, em 2008, fez parte da equipe do Comitê Olímpico Brasileiro e, desde o ano passado, se tornou a primeira mulher a assumir o cargo de CEO da Confederação Brasileira de Vôlei. Adriana Behar conta como foi toda a preparação para este novo desafio no ‘Grande Círculo’, que vai ao ar excepcionalmente nesta sexta-feira, dia 29, às 19h no sportv2.



"Quando fui convidada para estar à frente da CBV me questionei: 'Será que tenho competência?' Acho que a gente tem que se jogar. Quando a oportunidade vem, temos que abraçar, mas para isso precisamos de capacitação.

A minha função hoje na CBV é encurtar esse caminho, dar mais oportunidades para mulheres em todas as áreas, com muita competência, capacidade de execução, liderança, mas abrir o caminho. Ter mulheres não só na liderança da gestão, mas também à frente das equipes nas quadras, nas comissões técnicas, onde a gente quiser estar", diz Adriana Behar.



Um dos temas abordados durante o programa, apresentado por Milton Leite e que nesta edição teve como debatedores o narrador Luiz Carlos Jr., os comentaristas Maurício Noriega e Fabi Alvim, e a jornalista Carolina Oliveira, foi as constantes mudanças nas duplas de vôlei de praia:

“A CBV não interfere na formação das duplas. Mas achamos que o trabalho a longo prazo é mais eficiente. Não dá para desistir de uma dupla por causa das primeiras derrotas. No esporte, nada vem a curto prazo”, afirma.



Outro assunto que ganhou destaque foi o sucesso de Adriana Behar ao lado da parceira Shelda, com quem conquistou mais de cem títulos nas areias: “Durante toda a nossa vida, nunca nos questionamos se valia a pena todo o sacrifício. Sempre tive total confiança de que a Shelda estava fazendo o máximo e tenho certeza de que ela sabia que isso acontecia também do meu lado”, ressalta.



Exibido excepcionalmente nesta sexta-feira, às 19h, o 'Grande Círculo' com Adriana Behar será reprisado em dois horários neste sábado: às 5h30, no sportv2, e, às 9h20, no sportv; e também no domingo, às 1h30, no sportv2.