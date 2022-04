Neymar - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 27/04/2022 11:30 | Atualizado 27/04/2022 11:51

Rio - Após conquistar o título do Francês e ficar distante da final da Liga dos Campeões, o PSG deverá passar por grande mudanças na próxima temporada. De acordo com a emissora "Sky Sports", Neymar não está em alta. O brasileiro seria tratado como uma peça descartável, mas não deve deixar a França por menos de 90 milhões de euros (R$ 476 milhões).

O atacante tem contrato com o clube de Paris até o meio de 2025. Após o título nacional, Neymar afirmou que os torcedores do PSG deveriam aguentá-lo pelos próximos três anos. Embora esteja na lista de jogadores que podem se transferir, não há informações concretas sobre interessados na contratação do camisa 10 do Brasil.



Lionel Messi, que chegou no ano passado ao PSG, segue sendo parte do projeto do clube. Com contrato até 2023, o argentino também está comprometido em cumprir o acordo firmado assim que deixou o Barcelona.



A permanência do craque argentino é certa, mas a continuidade do compatriota Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, e do brasileiro Leonardo, diretor de futebol, também são incógnitas. Já Kylian Mbappé está em fim de contrato e ainda não decidiu seu futuro.