Youtuber Saullo conseguiu fazer jogada mágica no "Crazy Time" - Reprodução

Publicado 29/04/2022 17:45

Rio - O Youtuber Marcelo Saullo, popularmente conhecido por conta de suas skins no Counter-Strike: Global Offensive conseguiu um dos maiores feitos de sua vida. Em livestream realizada na última quinta-feira (28), o influenciador estava jogando um "Crazy Time", e conseguiu uma jogada mágica. Em seu all in (quando é apostado todo o dinheiro de uma vez), o brasileiro conseguiu um bônus impressionante, e transformou R$ 250 em mais de R$ 56 mil. Veja a reação de Saullo, em vídeo compartilhado por ele mesmo nas redes sociais:

Na jogada, o influenciador apostou os R$ 250 no bônus "Pachinko", que já estava com um multiplicador de 15 vezes. No bônus, o Youtuber ainda teve a sorte de conseguir multiplicar por 225x, transformando seu dinheiro em R$ 56.500.

Em rápido contato ao Jornal O Dia, Saullo contou o que fará com o dinheiro obtido na jogada de sorte:

"No começo de maio estarei na Bélgica para assistir o Major (Campeonato Mundial de CS:GO), e depois irei para a França assistir a final da Champions League. Com o dinheiro, poderei levar minha família para conhecer diversos lugares na Europa", disse o influenciador, antes de completar:

"Foi uma jogada de muita sorte. No meu all in consegui um bônus impressionante, um dos maiores que já fiz na vida. Foi sensacional", finalizou.

Vale lembrar que esta não foi a primeira vez no mês que Saullo conseguiu um fato impressionante. No começo de abril, o influenciador estava abrindo caixas de skins no CS:GO (cada uma custando cerca de R$ 20). Em uma das caixas abertas, o Youtuber teve a sorte de tirar uma rara faca no jogo, chamada "Butterfly Gamma Doppler Emerald." Atualmente, o item é avaliado em cerca de R$ 100 mil.