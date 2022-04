Paulo André - Reprodução

Publicado 29/04/2022 16:45

Rio - Paulo André Camilo, velocista e vice-campeão da 22ª edição do Big Brother Brasil, teve uma grande surpresa na tarde desta sexta-feira (29). O atacante Neymar, do PSG, chegou ao estádio para o duelo contra o Strasbourg escutando o remix da música "Agora meu mundo é seu mundo". No remix, Paulo André vira o principal cantor do som. Veja o momento:

Neymar chegando no jogo de hoje ouvindo o Remix do Paulo André pic.twitter.com/Rt89i987qj — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) April 29, 2022 Pouco tempo após a chegada de Neymar ao estádio, o velocista foi até sua conta no Twitter, e comemorou, dizendo que havia "zerado a vida".

Zerei a vidaaaaaaaaaa — Paulo André @iampauloandre) April 29, 2022