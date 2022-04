Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Presidente da CBF, Ednaldo RodriguesFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 29/04/2022 16:01

Rio - O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, se pronunciou na tarde desta sexta-feira (29), sobre os casos de racismo ocorridos em diversas partidas da Copa Libertadores da América nos últimos dias.

Em nota oficial, a entidade ainda revelou que irá realizar, em junho, um grande evento internacional para debater medidas contra o racismo e todo tipo de violência no futebol, reunindo representantes de FIFA, CONMEBOL, Federações, Clubes, justiça desportiva, Ministério Público, autoridades de segurança e imprensa.

Confira a fala de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol:

"Esses casos de racismo no futebol, pricipalmente nos jogos da Libertadores, tem trazido uma preocupação muito grande, além de muita indignação e tristeza para a CBF, principalmente para o seu presidente.

Temos tratado este assunto diretamente com o presidente da Conmebol, que também está muito indignado, e, inclusive, deverá colocar uma nota pública hoje falando sobre essas situações. Inclusive, marcando uma reunião que deverá acontece em breve com todo o conselho da CONMEBOL, para que todas as federações afiliadas possam ratificar e endurecer totalmente as punições no que diz respeito ao racismo.

A CBF já vinha tratando este assunto de racismo e preconceito no futebol diretamente com o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Isso desde o Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, e recentemente em abril no sorteio da Copa do Mundo do Catar.

Avançamos tanto nesse tema que, em junho, a CBF, a FIFA, os clubes e federações do futebol brasileiro, imprensa, tribunal de justiça despotiva, policia militar e o ministério público serão convidados para que possamos ter uma cruzada forte nacional contra o preconceito e principalmente o racismo no futebol."