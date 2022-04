Campanha de doação de sangue que convida torcida vascaína vai até o dia 14 de maio - Divulgação: Banco de Sangue Serum

Publicado 29/04/2022 16:06 | Atualizado 29/04/2022 16:11

Rio - Mais vidas salvas, mais paixão. O GSH Banco de Sangue Serum convida os torcedores do Vasco à nova edição da campanha "Vascaíno Sangue Bom", que teve início nesta sexta-feira (29) e vai até o dia 14 de maio. Com estoques em níveis críticos, o hemocentro registra baixa em todos os tipos sanguíneos mas, principalmente, nos citados: O+, O-, A+ e A-. E, propõe a união da solidariedade e esporte com o intuito de ajudar o próximo.

Os simpatizantes interessados em participar da campanha que tem como tema "Sempre ao teu lado até o fim, pois todo vascaíno tem amor infinito", poderão comparecer em um dos endereços do Banco de Sangue Serum, que estão localizados na: Av. Marechal Floriano, 99, Centro, e no Casa Shopping - Barra da Tijuca. As duas unidades estarão abertas de 7h às 18h, incluindo finais de semana e feriados.

Ao se juntar à ação, o doador ganha um brinde alusivo ao tema da campanha e receberá uma ainda uma espécie de carteirinha de fidelidade que atesta a participação nas edições anteriores. Ao decorrer das doações feitas e registradas, o voluntário vai acumulando brindes e também demonstrando a sua paixão pelo time e a sua solidariedade com os pacientes que precisam de transfusões.

O líder regional de captação do GSH Banco de Sangue Serum, Rodrigo Moreira, explicou a importância da causa ligada ao esporte e, em especial, ao futebol.

"As campanhas temáticas de futebol são muito importantes para conscientizar os torcedores sobre a importância da doação de sangue. É um público muito receptivo e solidário, em que um motiva o outro e abraça a causa. Neste momento estamos enfrentando um déficit de 50% em nossos estoques sanguíneos e precisamos que todos vistam essa camisa e entrem em campo pela doação de sangue"

Confira alguns requisitos básicos para doação de sangue:

• Apresentar documento oficial com foto;

• Ter entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos. Menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação;

• Estar em boas condições de saúde e sem qualquer sintoma;

• Pesar no mínimo 50 kg e ter dormido pelo menos 6h na última noite;

• Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para a região genital e língua (12 meses após a retirada);

• Se passou por processo endoscópico, aguardar 6 meses;

• Não ter tido Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

• Em caso de sintomas de gripe, aguardar 10 dias após cessarem os sintomas;

• Em caso de diagnóstico ou suspeita de Covid-19, aguardar 10 dias após completa recuperação e sem o uso dos medicamentos.

• Em caso de vacinação com Coronavac/Sinovac, aguardar 48h; Astrazeneca, Pfizer ou Janssen, esperar 7 dias.



Para mais requisitos e informações, acesse: https://www.doesanguedoevida.com.br/o-que-voce-precisa-para-doar-sangue ou @doesanguerj, no Instagram.