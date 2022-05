Narrador da TV Globo - Galvão Bueno - Foto: Reprodução/TV Globo

Publicado 30/04/2022 19:00

Rio - Se depender de Galvão Bueno, o hexa da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar já é realidade. Durante palestra na conferência Rio2C para apresentar os planos da Globo para a cobertura do Mundial, Galvão narrou o gol do título brasileiro.



Galvão aceitou o desafio de narrar o lance que daria o hexacampeonato ao Brasil e colocou o atacante Vinícius Jr. como o autor do gol derradeiro, nos acréscimos do segundo tempo, em final contra a Inglaterra.