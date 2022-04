Hulk - Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 30/04/2022 15:54

Rio - Hulk chegou ao Atlético-MG em 2021 e com apenas uma temporada já entrou na história do Galo. No entanto, o destino do atacante poderia ter sido outro. Em depoimento registrado no livro "Incrível - 2021 no Galo, um ano memorável", o craque do Brasileirão do ano passado revelou ter recebido uma proposta do Flamengo.

"Aluguei uma casa para passar as festas em Mamucabinhas, litoral de Pernambuco, e levei 60 pessoas da família. Ficamos uns 15 dias entre Natal e Réveillon, todo mundo se divertindo bastante, e toda hora vinha uma ligação da minha empresária. O São Paulo fez contato, o Flamengo também, o Santos, mas o Atlético-MG e o Palmeiras foram os mais profundos desde o início", afirmou.

Hulk estava no futebol chinês, após ter passagens importantes no futebol da Europa. Antes de optar por defender o clube mineiro, o veterano revelou o que respondia quando recebia consultas dos clubes do país.

"Já estava de volta a João Pessoa, na minha Paraíba, quando o Palmeiras pediu que eu esperasse a decisão da Conmebol Libertadores para avançar conversas. Eu respondi que não podia prometer nada. As propostas chegavam diariamente e era importante deixar claro que se algo me tocasse o coração eu iria fechar e não ia esperar ninguém. A final da competição aconteceria no dia 30 de janeiro", disse.

No relato, o craque contou como optou por acertar com o Atlético-MG. Ele contou como reagiu após receber o contato da sua empresária, que já havia avançado com as negociações com o clube mineiro.

"Na manhã seguinte, dia 29, Maria me ligou e falou: 'Hulk, fiz a reunião o dia inteiro com Rodrigo Caetano no Atlético. A proposta é essa, essa e essa. E aí?'. Na hora, eu respondi: 'Ah, é? Então, vamos ser felizes em Minas'. É isso! Já peguei o telefone e saí ligando para toda a minha família avisando que todo mundo passaria a ser mineiro. Foi aquela festa!", finalizou.