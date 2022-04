Jogadores do Manchester City celebram conquista da Premier League 2 - Reprodução: Twitter/Man City Academy

Jogadores do Manchester City celebram conquista da Premier League 2Reprodução: Twitter/Man City Academy

Publicado 30/04/2022 14:55

O Manchester City conquistou, na última sexta-feira (29), o título da edição sub-23 da Premier League. Kayky, de 18 anos e revelado pelo Fluminense, foi responsável por um dos gols e uma assistência do triunfo de 7 a 0 sobre o Everton.

Os destaques da partida foram Palmer e Delap, que já apareceram no time de Pep Guardiola e, nesse jogo, fizeram dois gols. Lewis e Bobb também marcaram e agregaram no placar, assim como Kayky. O City encerrou a competição com 54 pontos em 26 rodadas. Na tabela, em seguida, ficaram: West Ham, Arsenal e Manchester United, fechando o G-4.

No Fluminense, o atleta atuou em 37 partidas, fez quatro gols e deu três assistências. Já na campanha do título do Manchester City, Kayky soma sete gols e quatro assistências.