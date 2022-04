Próximo clássico entre Flamengo e Botafogo está sem local definido - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 30/04/2022 14:10

Rio - Entre os dias 5 e 16 de maio o Maracanã não poderá receber jogos e ficará fechado para o plantio de sementes de grama de inverno. Por isso, o local do duelo entre Flamengo e Botafogo, no dia 8 de maio, com mando do Rubro-Negro, terá de ser alterado. A inversão de mandante foi sugerida, mas o Alvinegro se mostrou contra. A informação é do Thiago Franklin, do "Canal do TF", no Twitter.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) se posicionou e não se opôs sobre a troca de mando do clássico pelo Campeonato Brasileiro, visto que acontecerá novamente na segunda fase da competição. Contudo, o Botafogo está contrário à ideia e, o Flamengo precisará indicar um novo local para mandar o jogo de domingo (8). O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pode ser uma das principais alternativas. O palco da partida segue indefinido.