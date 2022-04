Real Madrid derrotou o Espanyol por 4 a 0 - AFP

Real Madrid derrotou o Espanyol por 4 a 0AFP

Publicado 30/04/2022 13:40

Rio - O Real Madrid fez a festa no Santiago Bernabéu neste sábado. Em partida contra o Espanyol, de Barcelona, os merengues aplicaram uma goleada por 4 a 0 e confirmaram a conquista do seu 35º título do Campeonato Espanhol. A conquista teve tempero brasileiro.

Rodrygo foi um dos principais destaques da partida. Ele marcou duas vezes na vitória da equipe merengue. O artilheiro Benzema e o espanhol Asensio completaram o placar, que selou a conquista da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

O dia também foi especial para Marcelo. No Real Madrid desde 2007, o brasileiro se tornou o jogador mais vitorioso da história do clube espanhol. O lateral chegou ao 24º título e isolou-se como o mais vitorioso. Em janeiro, com a Supercopa da Espanha, ele já havia se igualado a Francisco Gento no topo do ranking. Como prêmio, Marcelo esteve em campo e foi titular da partida.

O brasileiro tem contrato com o Real Madrid até o meio do ano e sua permanência não é certa. Ele tem sondagens do futebol norte-americano e de clubes do Brasil, mas a sua preferência é de seguir no futebol europeu.

Com o título do Espanhol assegurado, o Real Madrid agora aposta todas as suas fichas na Liga dos Campeões. O clube, que é também o maior vencedor da competição, está nas semifinais e precisa vencer o City por dois gols de diferença em Madri para ir para mais uma final do torneio.