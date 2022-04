Alina Peregudova morreu após bombardeio russo na Ucrânia - Divulgação

Publicado 30/04/2022 13:20 | Atualizado 30/04/2022 14:36

A guerra entre Ucrânia e Rússia continua fazendo vítimas no leste europeu. Dessa vez, a morte foi de Alina Peregudova, uma atleta ucraniana de 14 anos, que foi atingida por um bombardeio russo na cidade de Mariupol. A notícia foi confirmada pela Federação Ucraniana de Levantamento de Peso nas redes sociais.

"O agressor russo continua a matar ucranianos na terrível guerra que travou. Outra vítima das tropas de Putin foi uma promissora atleta de Donetsk, Alina Peregudova, que morreu por bombas inimigas na cidade de Mariupol. Juntamente com Alina, soldados russos mataram sua mãe em Mariupol... É difícil encontrar palavras para transmitir profundas condolências a todos aqueles que conheciam as vítimas", disse a nota.

A atleta ucraniana foi campeã nacional da modalidade na categoria sub-17 até 40kg mesmo com três anos a menos que as demais competidoras. Alina Peregudova era apontada como uma das grandes promessas do esporte olímpico do país.