Marcelo, lateral-esquerdo do Real MadridAFP

Publicado 30/04/2022 14:37

Madri (ESP) - Vestindo a camisa do Real Madrid desde 2006, Marcelo entrou para a história do clube espanhol nesta temporada. Aos 33 anos, o lateral-esquerdo conquistou a La Liga com quatro rodadas de antecedência após a vitória por 4 a 0 sobre o Espanyol, neste sábado (30).

Esta foi a 24ª conquista de Marcelo pelo Real Madrid, o que o isolou como jogador que mais levantou canecos pelo clube espanhol. Em janeiro deste ano, o jogador já havia empatado com Francisco Gento no topo da lista.

"É uma alegria imensa. Conseguimos ganhar a liga o mais cedo possível. É um trabalho de equipe. Estou muito contente. Agora é seguir porque a temporada não acabou", disse Marcelo, em entrevista à "Movistar+".

E as conquistas podem não parar por aí. Marcelo ainda tem a chance de conquistar a Champions League pelos merengues, já que o time comandado por Carlo Ancelotti decide com o Manchester City, na próxima quarta-feira (4), a vaga na decisão.

Veja a lista de títulos de Marcelo com a camisa do Real Madrid:



6x - Campeão do Campeonato Espanhola

5x - Campeão da Supercopa da Espanha

4x - Campeão da Uefa Champions League

4x - Campeão do Mundial de Clubes da Fifa

3x - Campeão da Supercopa da Uefa

2x - Campeão da Copa do Rei