Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Rodolfo LandimGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/04/2022 17:18

Rio - Com o impasse envolvendo Flamengo e Botafogo pela inversão de mando de campo, o clássico entre as duas equipes que irá acontecer no próximo dia 8 pode ser realizado fora do Rio de Janeiro. De acordo com informações do portal "Goal", Volta Redonda e Brasília são duas cidades avaliadas pelo Rubro-Negro.

O duelo não poderá acontecer no Maracanã, já que o estádio irá passar por um período de manutenção devido ao desgaste do gramado. Com isso, o Flamengo tentou inverter o mando de campo com o Botafogo para que o confronto acontecesse no Nilton Santos. Porém, o clube de General Severiano não topou a proposta.

O estádio Mané Garrincha já foi utilizado pelo Flamengo em alguns momentos recentes. No ano passado, antes da volta de público ser autorizada no Rio, o Rubro-Negro mandou jogos da Libertadores em Brasília e contou com a presença de um grande público na capital federal.