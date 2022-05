Mauricio Souza - Divulgação/FIVB

Mauricio Souza Divulgação/FIVB

Publicado 02/05/2022 20:25 | Atualizado 02/05/2022 20:27

Rio - O deputado estadual Emidio de Souza (PT) propôs para que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) não encaminhe com a entrega do colar de Honra do Mérito Legislativo ao jogador de vôlei, Maurício Souza, na próxima segunda-feira (9), que foi proposta pela deputada estadual Letícia Aguiar (PP).

O político afirmou, em carta enviada ao presidente Carlão Pignatari, que é "lamentável a tentativa de distinção a um indivíduo que ganhou destaque em razão de seu discurso divisivo de ódio e intolerância contra uma minoria".

"Diferentes estatísticas apontam o Brasil como um dos países com maior incidência de violência contra a comunidade LGBTQIA+. A democracia requer o convívio respeitoso entre os diferentes e nossa Constituição assegura direitos iguais a todas às pessoas", completou.

Confira, na íntegra, a carta do deputado Emidio de Souza:

"Cumprimentando-o, cordialmente, venho, por meio desta, requerer a V. Exa., o veto à proposta da deputada Letícia Aguiar para distinguir o jogador de vôlei Maurício Souza com o Colar de Honra do Mérito Legislativo, a mais importante distinção desta Casa. Mais que uma Casa de Leis, a Assembleia Legislativa é o espaço de representação política do povo paulista. Deve, portanto, liderar iniciativas que tenham como objetivo a união e a concórdia.

É lamentável a tentativa de distinção a um indivíduo que ganhou destaque em razão de seu discurso divisivo de ódio e intolerância contra uma minoria. Diferentes estatísticas apontam o Brasil como um dos países com maior incidência de violência contra a comunidade LGBTQIA+. A democracia requer o convívio respeitoso entre os diferentes e nossa Constituição assegura direitos iguais a todas às pessoas.

Assim sendo, solicitamos a V. Exa. que vete a referida proposta que em nada contribui para a Honra do Mérito Legislativo. Sem mais, agradeço V. Exa. e registro meus votos de estima e consideração".