Conor McGregor - AFP

Conor McGregorAFP

Publicado 02/05/2022 19:04

Rio - O ex-campeão do peso pena e do peso leve do UFC Conor McGregor está apaixonado por sua nova aquisição. Na última semana, o lutador adquiriu um iate da Lamborghini, avaliado em cerca de 2.4 milhões de libras (aproximadamente R$ 15.2 milhões, na cotação atual). O lutador ainda pagou um adicional de 390 mil libras (cerca de R$ 2.5 millhões), para poder costumizar a sua embarcação. A informação é do jornal "The Sun".

O barco de McGregor é apenas um dos 12 entregues pela Lamborghini até agora. No entanto, o veículo do lutador irlandês é mais especial ainda, pois conta com a marca Proper Twelve Special, que faz referência à marca de whisky do lutador.

O lutador, inclusive, parece estar bem apaixonado por sua nova aquisição. Em postagem no Instagram, Conor McGregor aparece admirando o seu veículo, e dizendo estar "tentando encontrar palavras".