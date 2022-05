Eliezer no 'BBB 22' - Reprodução/Gshow

Publicado 02/05/2022 17:41 | Atualizado 02/05/2022 17:47

Rio - O ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer, foi cobrado pelos seguidores nas redes sociais após não ter notado a presença do meia Arrascaeta, do Flamengo, nos camarotes da Sapucaí. Na ocasião, o ex-BBB publicou um vídeo, no último domingo (1), do reencontro com outros brothers, como, por exemplo, Lucas, Linn da Quebrada e Eslôvenia.

Arrascaeta é flagrado em publicação do ex-participante do BBB 22, Eliezer Foto: Reprodução/Twitter

Na publicação, o jogador uruguaio de 27 anos aparece nos primeiros segundos do vídeo e o flagra gerou uma grande repercussão nas redes sociais. "Acordei com todo mundo falando que eu ignorei o Arrasca sendo que, na verdade, eu não sabia quem era mesmo", diz Eliezer no Twitter.

O meia-atacante Arrascaeta não esteve presente na última partida do Flamengo, na vitória por 2 a 1 sobre o Altos, no Estádio Albertão, no último domingo, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil.