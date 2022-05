Árbitro é baleado durante partida na Argentina - Reprodução

Publicado 02/05/2022 16:04

Rio - Um árbitro foi baleado durante uma partida de futebol amador na cidade de Yerba Buena, na província de Tucumán, na Argentina, no último sábado. Oscar Antonio Pérez, de 48 anos, foi atingido por dois tiros e está internado na UTI.

Segundo testemunhas, o atentado aconteceu no intervalo do jogo. Pérez estava sentado na beira do campo em uma mesa, quando ouviu um homem chamando seu nome. Ele se aproximou do alambrado e logo foi atingido pelos dois disparos.

De acordo com a polícia local, o suspeito fugiu de moto pelas plantações de cana próximas ao campo. Além de árbitro, Pérez também trabalhava como segurança no hospital onde está internado.