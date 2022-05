Árbitra relata tentativa de agressão do meia Jean Carlos, do Náutico - Foto: Reprodução/TV Globo

Árbitra relata tentativa de agressão do meia Jean Carlos, do NáuticoFoto: Reprodução/TV Globo

Publicado 02/05/2022 15:34

Rio - Deborah Cecília, a primeira árbitra mulher a conduzir a final do Campeonato Pernambucano, após 107 anos, comentou sobre a tentativa de agressão do meia Jean Carlos, do Náutico, no último sábado (30). Na ocasião, o jogador de 30 anos partiu para cima da profissional após ser expulso.

Nesta segunda-feira, em entrevista ao portal "GE", Deborah comentou sobre a postura de Jean Carlos, que foi relatada na súmula como tentativa de agressão.

"Isso não cabe mais no meio do futebol, seja com homem ou mulher. Espero que tenha uma punição. Não pode perder a cabeça e partir para cima de pessoas. Isso não pode passar impune. Não pode passar a mão por cima disso", afirma a árbitra em entrevista ao portal 'GE'.



Na ocasião, Jean Carlos foi expulso com cartão vermelho aos 22 minutos, após dar uma cotovelada em Yuri Bigode, do Retrô, com a intervenção do VAR. Em seguida, o meia do Náutico partiu para cima da árbitra e acabou sendo contido pela equipe de arbitragem e também por atletas que estavam em campo.