PA deseja retorno aos treinamentos para a disputa do MundialFoto: Javier Soriano/AFP

Publicado 02/05/2022 14:26

Rio - Voltando a sua vida após a participação no ‘Big Brother Brasil’, Paulo André Camilo está se organizando para retornar aos treinamentos. O velocista de 23 anos almeja estar presente no mundial de atletismo , que será realizado em julho deste ano.

Paulo André entrou no reality como um dos principais nomes do Brasil nos 100m rasos masculino. Dentro do programa, P.A também conseguiu ser um dos principais nomes desta temporada, chegando ao segundo lugar. Durante o programa 'Encontro', da TV Globo, Paulo André comentou sobre como foi estar confinado e comparou a sensação com o esporte.

- Fisicamente não é tão exaustivo, mas mentalmente é um desgaste que é pior que a física. Teve um dia que pensei, ‘tô tendo o mesmo sentimento das olimpíadas’, e com certeza saio com uma maturidade mental bem maior, de saber lidar com situações de de pressão - explicou.

O atleta falou sobre as possibilidades de estar presente no Troféu Brasil já em junho e depois no Mundial de Atletismo, no mês seguinte.

- Depende muito do que está acontecendo com meu corpo, temos que analisar. O comitê olímpico já abriu as portas para mim, minha equipe já agilizou tudo para começarmos com os exames para ver como meu corpo está reagindo a esse tempo todo, não fiquei parado, mas o treinamento lá dentro era diferente. Então temos que ver isso tudo, para ter certeza. Mas quando eu e meu pai traçamos objetivos nós conseguimos bater essas metas - afirmou Paulo André.