Neymar ficou na bronca com as críticasAFP

Publicado 02/05/2022 12:23

O Paris Saint-Germain ter vencido o Campeonato Francês pode não ter erguido a fase de Neymar, que é apontada como a mais abaixo já vivida pelo atacante. A equipe não convenceu na partida do título e foi vaiada pelos torcedores, principalmente quando jogador brasileiro estava com a bola. Depois do ocorrido, Milton Neves voltou a detonar o atleta e criticou ex-diretores do Santos, no último domingo (1), durante o programa "3º Tempo", na Band.

"Neymar, você é o jogador mais antipático da história do futebol. Ninguém gosta de você, nem a torcida do seu time. Você traiu o Santos, rapaz. Uma vergonha o que vocês fizeram com o Santos, devido a Alaor e Odílio, dois péssimos diretores e presidentes do time Santos Futebol Clube", detonou.

O PSG garantiu, matematicamente, o título da competição francesa com um empate fora de casa diante do Strasbourg por 3 a 3 pela 35ª rodada. O time teve o protagonismo de Mbappé com dois gols e uma assistência, mas o restante do elenco não teve uma noite inspirada e foi criticado pelos torcedores, que não puderam festejar o feito com uma vitória.