Copa Sul-Americana - Divulgação/Conmebol

Copa Sul-AmericanaDivulgação/Conmebol

Publicado 02/05/2022 11:22

Rio - A briga entre Globo e SBT pelos direitos de transmissão da Libertadores segue a todo vapor. De acordo com o portal "UOL", as duas emissoras também travam uma batalha para ficar com a Copa Sul-Americana, que está fora da TV aberta desde 2020.

Além das propostas de Globo e SBT, há também ofertas para que a Sul-Americana siga apenas na TV fechada. No entanto, a ideia da Conmebol é usar a TV aberta para aproveitar seu maior alcance para distribuir o conteúdo.

Em relação à Libertadores, a Globo deu um passo importante em sua oferta para o segundo round de disputa pelos direitos de transmissão. A emissora aceitou exibir os patrocinadores do torneio ao longo dos jogos, o que era uma resistência do canal.

De acordo com a proposta, a Globo receberá as imagens produzidas pela FC Diez e pela Conmebol e não fará nenhuma "limpa". Em 2020, apesar das imagens já serem de responsabilidade da entidade, a Globo não exibia os patrocinadores.