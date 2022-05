Rede Globo - Reprodução

Publicado 02/05/2022 12:37

Janaína Xavier, do Sportv Divulgação Rio - Após 23 anos de casa, a apresentadora Janaína Xavier deixou a TV Globo. Em um texto nas redes sociais, a jornalista celebrou a história que construiu na emissora ao longo de mais de duas décadas e se disse pronta para novos desafios.

"Estou pronta para novas oportunidades e ansiosa para encarar essas páginas em branco e começar a escrever uma nova história. No Rio, em Curitiba, em SP, ou em qualquer outro lugar. Obrigada, Globo! Obrigada, SporTV! Foi uma linda jornada!", diz o texto da apresentadora.

Nos últimos anos, Janaína comandava a edição matinal do "SporTV News". Em outubro do ano passado, aos 43 anos, ela deu à luz Maria Vitória, sua segunda filha. A jornalista também é mãe de Maria Eduarda, de 12 anos, fruto de seu casamento com o narrador Luiz Carlos Jr.