Dedé cobra acordo não cumprido pelo Cruzeiro - Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

Publicado 02/05/2022 15:00

Rio - O zagueiro Dedé entrou com pedido de prosseguimento de execução contra o Cruzeiro na Justiça do Trabalho. De acordo com o jogador do Athletico, o clube mineiro não cumpriu o acordo acertado em 2021. O atleta cobra R$ 17,7 milhões, com acréscimo de multa. Além disso, foi pedido a inclusão da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) para ser a responsável solidária pela dívida. A informação é do portal "GE".

Em junho de 2021, o jogador e o Cruzeiro finalizaram uma discussão na Justiça com um acordo que projetava o pagamento de R$ 16,6 milhões, em 60 parcelas. Além disso, R$ 1,1 milhão ao advogado de Dedé, em 24 prestações. O pagamento seria iniciado em janeiro do ano passado.

"A Sociedade Anônima de Futebol responde solidariamente aos débitos do clube, quando a obrigação é resultante da atividade fim do Clube, incluindo os débitos trabalhistas, em se tratando de atletas de futebol", afirma a manifestação de Dedé.



Por fim, Dedé diz que o Cruzeiro não anunciou o Regime Centralizado de Execuções, conforme prevê a Lei, "o que autoriza o prosseguimento da execução com todas as constrições legalmente permitidas". Ainda de acordo com o portal "GE", o clube mineiro afirmou que não iria se manifestar.