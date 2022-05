Hulk - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 02/05/2022 14:36

Rio - O atacante Hulk, do Atlético-MG, emitiu uma ação extrajudicial ao Goiás, neste domingo (01), por conta de uma acusação de vandalismo. Segundo o Clube Esmeraldino, o atleta chutou a porta do vestiário da arbitragem da partida. Na notificação, Hulk pede que haja uma retratação pública. A informação foi publicada inicialmente pelo portal "GE".

A mensagem dizendo que o chute foi feito por Hulk veio da própria assessoria de imprensa do Goiás. No entanto, a comunicação do Atlético-MG nega que o atacante tenha sido o responsável pelo ato, alegando que ele estava em outra área do estádio no momento da ação. No entanto, o atual campeão do Brasileirão não conseguiu identificar o autor.

Na notificação enviada ao Goiás, Hulk estipula o prazo de resposta do clube em menos de 24 horas. No documento, inclusive, o atacante diz que caso não haja uma retratação pública, irá tomar ações esportivas e judiciais.

Caso isso aconteça, Hulk levará o caso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com a possibilidade do acontecimento se enquadrar em dois artigos: o Art. 243-D ("Incitar publicamente o ódio ou a violência"), e no Art. 243-F ("Ofender alguém em sua honra, por fato diretamente relacionado ao desporto").