CBF não confirmou o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, como local do clássico entre Flamengo e Botafogo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

CBF não confirmou o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, como local do clássico entre Flamengo e BotafogoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 02/05/2022 15:28 | Atualizado 02/05/2022 15:45

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não confirmou oficialmente o Estádio Mané Garrincha como local do jogo entre Flamengo e Botafogo, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 11h do próximo domingo (8). O mando do Rubro-Negro e as obras no gramado do Maracanã ocasionou na transferência do clássico para outro local, já que o Alvinegro negou a inversão de mando. A informação foi dada pela repórter Renata de Medeiros, do "GE".

De acordo com informação dada primeiramente pelo portal "Metropoles" no último domingo (1), o duelo aconteceria na também chamada de Arena BRB, em Brasília. Contudo, conforme publicado no Twitter pela repórter do "GE" não há certeza, visto que o site oficial da CBF ainda mostra o Maracanã como palco do duelo. Ainda segundo apurado, o site de venda de ingressos saiu do ar logo após questionar a confirmação à entidade nacional.