Publicado 02/05/2022 15:36

O meio-campista Hernanes anunciou nesta segunda-feira (2) a sua aposentadoria dos gramados. Aos 36 anos, o Profeta comunicou a decisão de encerrar a carreira em evento no Morumbi, estádio do São Paulo, clube do qual é ídolo.



"Deixo de jogar hoje, oficialmente. Já estava há um tempo sem jogar, mas queria oficializar. Hoje estou encerrando minha carreira como jogador de futebol. Mas nascendo para tantas outras coisas que me aguardam. Obrigado ao futebol, obrigado à bola. Vim para cá hoje, peguei um táxi para ser mais rápido, e entrei no táxi e vi uma bola. Foi muito lindo isso. Obrigado", afirmou Hernanes, que atuou por 18 temporadas como atleta profissional.

O agora ex-jogador disse ainda não ter definido os seus próximos passos e, embora não descarte ser técnico um dia e até pretenda fazer cursos, deu a entender que esse não é o pensamento de momento.



"Eu e meu irmão montamos uma empresa de agenciamento de jogadores, estamos no início, é um dos negócios que temos. No primeiro dia que meu pai me levou à escolinha, eu tinha oito anos. É algo que penso, estar no meio do futebol. Treinador, pensei. Antes eu dizia não, depois pensava pode ser, e hoje é talvez. Penso em fazer um curso, me preparar, mas não é uma coisa que tenho no coração, de querer ser treinador".

Hernanes começou a carreira no Tricolor, desde a base, e estreou pela equipe profissional em 2004. O jogador foi bicampeão brasileiro pelo clube do Morumbi (2007/2008) e foi para o futebol italiano em 2010, onde defendeu Lázio, Inter de Milão e Juventus.



O meio-campista teve uma curta incursão no futebol chinês, onde defendeu o Hebei, e voltou ao São Paulo em 2017. O Profeta ainda defendeu Santo André e, por último, Sport, onde atuou no Brasileirão do ano passado.