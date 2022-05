Gabriel Medina e Neymar Júnior - Reprodução

Publicado 02/05/2022 19:23

Rio - Rumores nas últimas semanas estamparam alguns jornais com a notícia de que Neymar estaria tendo um caso com Yasmin Brunet, ex-esposa de Gabriel Medina. Após o jogador ironizar o boato, o classificando como 'fake news', foi a vez do surfista se pronunciar. À revista 'Quem', o bicampeão mundial de surfe lamentou a falsa informação e disse se tratar de um 'clickbait'.



"A gente é muito exposto, né? Não tem escapatória. Eu tenho uma amizade, eu sei o que está acontecendo e é f*** porque tem jornalista que leva pro lado do clickbait e acaba soltando essas notícias. É uma profissão tão importante para nós, pro nosso país, toda hora estamos nos informando e quando sair um tipo de notícia dessa é até triste", disse Gabriel Medina.

"Eu dentro da notícia sei o que acontece. Minha amizade com o Ney não é de agora, é de anos, a gente se entende, e relacionamento é isso. Agora a gente ficou solteiro e saiu um monte de matéria maluca. Eu estou ciente disso, mas estou focado no meu trabalho", completou o surfista, que decidiu voltar ao Circuito Mundial de Surfe após hiato para cuidar da saúde mental.