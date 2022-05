Lewandowski - AFP

LewandowskiAFP

Publicado 12/05/2022 16:26

Rio - O futuro de Robert Lewandowski parece realmente ser longe do Bayern. De acordo com informações do jornal alemão 'Bild', o clube bávaro não teve sucesso na tentativa de renovar contrato com o melhor do mundo e por conta disso já admite a possibilidade de negociar o atacante polonês.

O principal clube favorito a contar com o artilheiro é o Barcelona. O clube espanhol estaria desposto a desembolsar 35 milhões de euros (cerca de de R$ 188 milhões na cotação atual). Apesar do valor ser considerado baixo para os patrões europeus, o Bayern tem possibilidades de aceitar.

Robert Lewandowski tem contrato até o meio de 2023 e já teria deixado claro o seu desejo de mudar de ares e defender o clube catalão. O jornal francês 'L'Equipe' revelou, no mês passado, que o polonês se irritou com a conversa da diretoria do Bayern com o estafe de Erling Haaland. O norueguês acabou fechando com o Manchester City.